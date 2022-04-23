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17:48 (мск), источник: © РИА Новости

Сотрудники госбезопасности ЛНР нашли документы о взаимодействии ОБСЕ с ВСУ

ЛУГАНСК, 23 апр — РИА Новости. Министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины, следует из заявления ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Кроме того, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в помещении офиса Луганской команды ОБСЕ, сотрудниками МГБ ЛНР обнаружены документы, подтверждающие факты взаимодействия представителей миссии с Министерством обороны Украины», — говорится в заявлении.

Отмечается, что жители ЛНР из числа персонала ОБСЕ «по заданию СММ ОБСЕ (специальная мониторинговая миссия организации — ред.) из числа иностранных граждан на протяжении продолжительного времени осуществляли сбор сведений закрытого характера в военной и социально-политической сферах ЛНР».

Согласно заявлению, сотрудниками ведомства был обнаружен «Список объектов инфраструктуры Луганской области возможно подлежащих огневому поражению», где были указаны их местонахождения.

Ведомство также установило, что руководитель Северодонецкой команды ОБСЕ Ярослав Курак, являющийся гражданином Польши, получил указание от заместителя руководителя Луганской команды ОБСЕ по вопросам соблюдения прав человека Пилар Кастро Мото, являющейся гражданкой Испании, «провести сбор сведений об объектах инфраструктуры, расположенных на территории Луганской области». Для этих целей сотрудники ОБСЕ использовали свои связи с жителями ЛНР.

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