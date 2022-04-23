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18:18 (мск), источник: РБК

Кириенко встретился с главами ДНР и ЛНР в Донецке

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретился с главами Донецкой и Луганской народных республик в Донецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе поездки он провел встречи с руководителями ДНР и ЛНР, на которых обсуждались вопросы взаимодействия с республиками Донбасса», — уточнил источник «Интерфакса».

По данным ТАСС, Кириенко уже вернулся в Москву.

Ранее Донбасс посетил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным он водрузил Красное знамя и флаг России на здании в населенном пункте Розовка в Запорожской области на Украине.

Позднее Турчак прибыл в Мариуполь. Во время посещения школы в городе он заявил, что мир «обязательно» настанет на всей территории ДНР и ЛНР «раз и навсегда».

Общаясь с главами городов и районов ДНР, он сказал, что на территории Донбасса не будет «никакого возврата старого режима». «Мы этого не допустим и в ходе специальной военной операции, а мы ее доведем до логичного завершения, а логическим завершением здесь может быть только одно — безоговорочная капитуляция», — заявил политик.

В середине марта глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на Украину «в зону спецоперации». Позднее он объяснил, что приехал в Мариуполь со своим сыном, мэром Грозного и другими чеченскими чиновниками, «чтобы из первых уст узнать об успехах и нуждах боевых товарищей». Кадыров также встретился с Пушилиным, он наградил главу Чечни орденом Дружбы «за личный вклад в дело освобождения».

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