19:36 (мск), источник: ТАСС
Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, направляющихся в Сирию
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу добавил, что Анкара не участвует в санкциях против России.
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АНКАРА, 23 апреля. /ТАСС/. Турция закрыла свое воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Об этом заявил в субботу ее министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу турецким журналистам в ходе турне в страны Латинской Америки.
«Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали [каждый раз] разрешение на три месяца. Разрешение заканчивается в апреле. Наш президент [Турции Реджеп Тайип Эрдоган] это также сообщил [президенту России Владимиру] Путину. После полеты были приостановлены», — приводит его слова газета Sabah.
По словам Чавушоглу, тем самым Турция «ведет переговоры с РФ путем диалога, [имплементацию] Конвенции Монтрё, а также через другие вопросы».
Турция не участвует в санкциях против РФ. «Мы являемся страной, которая не участвует в санкциях. Если компания [из РФ] хочет вести бизнес, она должна соблюдать наши законы и нормы международного права», — цитирует главу МИД республики газета.
В Анкаре ранее неоднократно заявляли, что Турция не намерена присоединяться к санкциям в отношении РФ, чтобы не нанести ущерб собственной экономике и оставить открытым канал диалога с Москвой.