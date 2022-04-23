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19:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский и Джонсон обсудили новый этап военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном новый этап военной помощи Киеву. Об этом сообщил замглавы офиса украинского лидера Андрей Сибига. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: AFP 2022

«[Политики] разговаривали об оборонной поддержке. И мы тут говорим о новой фазе, новом качестве, новом этапе помощи союзников Украины в военной помощи. Речь идет уже о тяжелой технике», — описал Сибига разговор Зеленского с Джонсоном.

Помимо того, как отметил представитель офиса Зеленского, собеседники обсуждали санкции и будущую обновленную систему безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что иностранные партнеры начали отправлять Украине «то оружие, о котором она просила». При этом президент не уточнил, о каком конкретно вооружении идет речь.

Перед этим Джонсон сообщил, что власти Великобритании рассматривают возможности поставки танков в Польшу, которая передает свои бронированные боевые машины Украине.

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