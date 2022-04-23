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20:18 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из США и Европы

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы вывели из строя логистический терминал в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия оружия для украинской армии, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения», — сказал он.

Всего за день таким типом оружия поражены 22 военных объекта, в том числе два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, 11 опорных пунктов, а также мест сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Еще 79 объектов уничтожены авиацией.

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Как заявил Конашенков, потери противника составили до 200 человек и более 30 единиц бронетехники и машин.

Представитель ведомства добавил, что вблизи Ильичевки и Краматорска уничтожены три склада вооружения, военной техники и боеприпасов. В районе населенного пункта Новая Дмитровка ликвидированы зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» и три радиолокационные станции.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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