Спецслужбы Украины планируют провокацию в Лисичанске, заявили в Минобороны

«В Лисичанске Луганской Народной Республики сотрудники СБУ совместно со спецслужбами Великобритании готовят очередной фейк. С этой целью в город заблаговременно прибыли представители украинских и западных СМИ, ранее осуществлявшие постановочные фото- и видеосъемки в Буче», — сказал он.
Генерал-полковник утверждает, что российские военные относятся к мирному населению «исключительно гуманно», в отличие от ВСУ и националистических формирований.
По его словам, Вооруженные силы не наносят ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
«Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что эти фейки со стороны киевских властей о якобы “бесчинствах русских” в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ», — добавил он.
У НЦУО также есть данные о провокации в районе одесского порта Южный.
Как заявил Мизинцев, "наиболее вероятным сценарием постановки может стать имитация ракетного удара по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта, находящий в 500 метрах от военного объекта.
По сведения российского ведомства, для реализации замысла на территорию предприятия 18 апреля из Одессы доставили цистерну с десятью тоннами аммиака.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.