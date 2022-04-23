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21:57 (мск), источник: © РИА Новости

Спецслужбы Украины планируют провокацию в Лисичанске, заявили в Минобороны

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Украинские и британские спецслужбы готовят провокацию в Лисичанске, чтобы сообщить о «бесчинствах русских», заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Источник: AP 2022

«В Лисичанске Луганской Народной Республики сотрудники СБУ совместно со спецслужбами Великобритании готовят очередной фейк. С этой целью в город заблаговременно прибыли представители украинских и западных СМИ, ранее осуществлявшие постановочные фото- и видеосъемки в Буче», — сказал он.

Генерал-полковник утверждает, что российские военные относятся к мирному населению «исключительно гуманно», в отличие от ВСУ и националистических формирований.

По его словам, Вооруженные силы не наносят ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

«Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что эти фейки со стороны киевских властей о якобы “бесчинствах русских” в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ», — добавил он.

У НЦУО также есть данные о провокации в районе одесского порта Южный.

Как заявил Мизинцев, "наиболее вероятным сценарием постановки может стать имитация ракетного удара по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта, находящий в 500 метрах от военного объекта.

По сведения российского ведомства, для реализации замысла на территорию предприятия 18 апреля из Одессы доставили цистерну с десятью тоннами аммиака.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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