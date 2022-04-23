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21:23 (мск), источник: РБК

Шрёдер счел невозможной изоляцию России в долгосрочной перспективе

Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе, промышленность Германии нуждается в российских ресурсах. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью The New York Times.

Источник: AP 2022

«Такую страну, как Россия, нельзя изолировать в долгосрочной перспективе ни политически, ни экономически. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России. Это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы. А это сырье, которое нельзя просто заменить», — сказал Шрёдер.

По его словам, после спецоперации на Украине Западу придется вновь взаимодействовать с Россией.

«Так всегда и происходит», — добавил бывший канцлер.

Шрёдер с 2017 года возглавляет совет директоров ПАО «НК “Роснефть”, а также является председателем комитета акционеров Nord Stream 2 AG, оператора газопровода “Северный поток-2”. Кроме того, его выдвинули в совет директоров “Газпрома” вместо Тимура Кулибаева, зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Шрёдер занимал должность канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год.

В начале марта нынешний канцлер Германии Олаф Шольц призвал своего предшественника покинуть эти должности. По его словам, в нынешних условиях занимать эти должности «неправильно».

Санкции против России стали массово вводиться после 24 февраля, когда Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ на санкции Путин заявил, что западные страны — «империи лжи».

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