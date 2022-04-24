Мадуро обвинил президента Колумбии в подготовке диверсий в Венесуэле

«Иван Дуке совместно с отдельными и организованными преступниками планирует забросить диверсантов через границу по тропам. Это группы бандитов, преступников, которые будут в первую очередь атаковать полицейских и военных, нападать на силы безопасности», — сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировал государственный канал Venezolana de Televisión.
По словам венесуэльского лидера, Дуке стремится деморализовать силы безопасности его страны, чтобы лишить их эффективности.
«Сначала убить полицейских, чтобы полиция потеряла боевой дух и эффективность, а затем напасть на штабы полиции и армии. Предупредите губернаторов, я не воздух сотрясаю — это план мафии наркоторговцев, которая управляет Колумбией», — добавил политик.
По словам Мадуро, его колумбийский коллега отчаянно пытается навредить Венесуэле до своего ухода с поста в августе текущего года.
Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией в феврале 2019 года после попытки активистов оппозиции во главе с Хуаном Гуаидо переправить через границу на грузовиках предполагаемую гуманитарную помощь. В правительстве назвали эту акцию попыткой вторжения.
Каракас обвиняет Боготу в последовательной дестабилизации внутренней обстановки в Венесуэле. Среди таких инцидентов — покушение на Мадуро в августе 2018 года, «попытка вторжения» в 2019 году и проникновение через границу террористических вооруженных групп.