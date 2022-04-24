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05:42 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные провели разминирование домов в Херсонской области

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские военные инженеры проводят гуманитарное разминирование частных домов в Херсонской области по запросам местных жителей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие инженерного подразделения Черноморского флота проводят разминирование в одном из поселков Херсонской области. В результате обстрелов со стороны украинских националистов десятки снарядов различного предназначения и калибра попадают в частные дома и на участки мирных жителей. По счастливой случайности многие из них не разрывались, но все равно представляют огромную опасность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные инженеры по заявкам местных жителей каждый день выезжают на разминирования.

Для обезвреживания взрывоопасных предметов и боеприпасов саперы применяют общевойсковой костюм разминирования (ОВР-2).

Также добавляется, что в огороде одного из домовладений российские сапёры обнаружили авиационный боеприпас.

«К нам обратились местные жители на предмет проверки взрывоопасных веществ на придомовой частной территории. Мы прибыли на место и обнаружили управляемую авиационную ракету. Были предприняты действия по извлечению её из грунта, укладке в специальный контейнер и ее перевозке с целью дальнейшего уничтожения», — приводит Минобороны слова военнослужащего инженерного подразделения ЧФ.

При этом уточняется, что работать российским военнослужащим приходится с двойной осторожностью, так как обезвредить взрывоопасный предмет на месте невозможно из-за близости с домом в населенном пункте.

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