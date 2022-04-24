Российские военные провели разминирование домов в Херсонской области

«Военнослужащие инженерного подразделения Черноморского флота проводят разминирование в одном из поселков Херсонской области. В результате обстрелов со стороны украинских националистов десятки снарядов различного предназначения и калибра попадают в частные дома и на участки мирных жителей. По счастливой случайности многие из них не разрывались, но все равно представляют огромную опасность», — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские военные инженеры по заявкам местных жителей каждый день выезжают на разминирования.
Для обезвреживания взрывоопасных предметов и боеприпасов саперы применяют общевойсковой костюм разминирования (ОВР-2).
Также добавляется, что в огороде одного из домовладений российские сапёры обнаружили авиационный боеприпас.
«К нам обратились местные жители на предмет проверки взрывоопасных веществ на придомовой частной территории. Мы прибыли на место и обнаружили управляемую авиационную ракету. Были предприняты действия по извлечению её из грунта, укладке в специальный контейнер и ее перевозке с целью дальнейшего уничтожения», — приводит Минобороны слова военнослужащего инженерного подразделения ЧФ.
При этом уточняется, что работать российским военнослужащим приходится с двойной осторожностью, так как обезвредить взрывоопасный предмет на месте невозможно из-за близости с домом в населенном пункте.