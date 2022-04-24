Bloomberg узнал о планах ФРГ нарастить займы до €140 млрд из-за санкций

Это необходимо для финансирования ряда мер, которые должны смягчить влияние военных действий на Украине и роста цен на энергоносители на компании и потребителей, отмечает агентство. Предложение поступило от министра финансов Кристиана Линднера, финансовый план будет представлен кабинету министров в среду. После этого он поступит в парламент на рассмотрение и утверждение.
Как пишет агентство, в 2020 году долг ФРГ составлял €130 млрд, а в 2021 году — рекордные €215 млрд.
В конце февраля канцлер Олаф Шольц сообщил, что Берлин решил выделить дополнительные €100 млрд на военные расходы, создав специальный фонд. Заимствования для финансирования фонда будут распределены в течение следующих нескольких лет, сообщил Линднер. Bloomberg допускает, что из-за этого общий объем новых заимствований в конце этого года может превысить €140 млрд.
Накануне стало известно, что немецкие общественные деятели написали Шольцу открытое письмо с призывом прекратить поставлять оружие на Украину. Авторы сочли, что это продлевает боевые действия на Украине и отдаляет дипломатическое урегулирования. По их мнению, посылая оружие, Германия и остальные члены НАТО сделали себя стороной конфликта.
19 апреля Шольц заявлял, что Берлин исчерпал лимит поставок оружия Украине из своих резервов. При этом он сообщил, что правительство направило запрос производителям оружия, поинтересовавшись сроками производства необходимого. Шольц отметил, что Киев просил предоставить противотанковые орудия, средства ПВО и дальнобойную артиллерию.