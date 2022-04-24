Мишустин утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии

Сроки работы прежнего состава ВАК истекают в мае 2022 года. Высшая аттестационная комиссия формируется из числа докторов наук, ведущих специалистов в области науки, техники, образования и культуры. ВАК отвечает за присуждение учёных степеней и званий.
«В новую комиссию, члены которой будут работать на год дольше своих предшественников, вошли 149 человек. Её состав обновился на 58%. Пост председателя комиссии сохранил за собой ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов. У него будет четыре заместителя. Это Сергей Куцев, директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Владислав Панченко, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований, Михаил Стриханов, научный руководитель Национального исследовательского ядерного университета “МИФИ”», — говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечает кабмин, распоряжением утверждён состав созданного в феврале 2022 года президиума Высшей аттестационной комиссии. Он будет заниматься оперативным решением вопросов государственной научной аттестации, возникающих в период между заседаниями комиссии.