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10:30 (мск), источник: © РИА Новости

Мишустин утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил нового состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), полномочия которой рассчитаны на четыре года, председателем остался ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов, сообщает пресс-служба кабмина.

Источник: © РИА Новости

Сроки работы прежнего состава ВАК истекают в мае 2022 года. Высшая аттестационная комиссия формируется из числа докторов наук, ведущих специалистов в области науки, техники, образования и культуры. ВАК отвечает за присуждение учёных степеней и званий.

«В новую комиссию, члены которой будут работать на год дольше своих предшественников, вошли 149 человек. Её состав обновился на 58%. Пост председателя комиссии сохранил за собой ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов. У него будет четыре заместителя. Это Сергей Куцев, директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Владислав Панченко, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований, Михаил Стриханов, научный руководитель Национального исследовательского ядерного университета “МИФИ”», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает кабмин, распоряжением утверждён состав созданного в феврале 2022 года президиума Высшей аттестационной комиссии. Он будет заниматься оперативным решением вопросов государственной научной аттестации, возникающих в период между заседаниями комиссии.

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