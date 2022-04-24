10:44 (мск), источник: Life.ru
Генсек ООН намерен переговорить с Эрдоганом перед встречей с Путиным
Антониу Гутерриш отправится 25 апреля в Анкару, а 26 апреля прибудет в Москву.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом за день до встречи с российским главой Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба международной организации.
Встреча Гутерриша и Эрдогана состоится 25 апреля в Анкаре, а 26 апреля генсек ООН прибудет в Москву, где переговорит с Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 28 апреля он совершит визит на Украину.