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10:59 (мск), источник: ТАСС

Глава ХДС сравнил внешнюю политику Германии с «кучей обломков»

Лидер оппозиционной германской партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц считает, что ФРГ делает недостаточно для поддержки Украины.

Источник: AFP 2022

БЕРЛИН, 24 апреля. /ТАСС/. Лидер оппозиционной германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц счел неверной внешнюю политику ФРГ в последние 20 лет и подверг критике канцлера Олафа Шольца за медлительность в поставках вооружений Украине.

«Немецкая внешняя политика и политика безопасности последних 20 лет оказались перед кучей обломков. Когда эта война закончится, мы должны тщательно проанализировать, почему так получилось», — сказал он в опубликованном в воскресенье интервью в газете Bild am Sonntag.

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По его словам, ФРГ делает недостаточно для поддержки Украины, в то время как правительство занято спорами о поставках вооружений киевским властям. «Канцлер постоянно создает дымовые завесы. Он скрывает, он говорит только половину правды. Критика за границей нарастает, и Германия все больше оказывается в изоляции», — полагает Мерц.

По мнению лидера ХДС, Шольц «слишком много внимания уделяет» связям Социал-демократической партии Германии с Россией. Подробностей на этот счет он не привел.

О поставках германского оружия

Социал-демократ Шольц оказался под давлением из-за нежелания поставлять Украине напрямую летальное тяжелое вооружение. В опубликованном в пятницу интервью в журнале Der Spiegel он сказал, что собирается сделать все, чтобы НАТО не стала стороной конфликта и не началась мировая война. При этом Берлин ранее поставлял Киеву зенитные комплексы и противотанковые вооружения.

В четверг агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что правительство ФРГ готовит поставки Украине советских танков T-72 через Словению по принципу так называемого кругового обмена. Сделка предполагает предоставление Словенией Киеву танков из запасов вооруженных сил страны, а Германия обязуется затем заменить их на немецкие БМП Marder и бронетранспортеры Fuchs. В Берлине считают, что украинцам для использования советских T-72 не нужно проходить обучение, поскольку они уже есть на вооружении ВСУ. Как отметили источники DPA, Словения требует в качестве компенсации не только Marder и Fuchs, но также современные танки Leopard 2, бронетранспортеры Boxer и Puma.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он неоднократно подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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