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13:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол Антонов заявил о «блокаде» посольства России в США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что посольство «находится в блокаде», деятельность дипломатической миссии заблокирована.

Источник: РИА "Новости"

«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America», — сказал господин Антонов в эфире «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в адрес сотрудников посольства поступают телефонные и письменные угрозы. «Одно время блокировался даже выезд из посольства», — сказал посол.

Татьяна Акиншина

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