13:06 (мск), источник: Коммерсантъ
Посол Антонов заявил о «блокаде» посольства России в США
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что посольство «находится в блокаде», деятельность дипломатической миссии заблокирована.
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«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America», — сказал господин Антонов в эфире «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, в адрес сотрудников посольства поступают телефонные и письменные угрозы. «Одно время блокировался даже выезд из посольства», — сказал посол.
Татьяна Акиншина