Палеонтологи описали самых древних птерозавров Южного полушария Окаменелости двух новых видов летающих ящеров нашли в Аргентине
Фоторепортажи
12Космический размах: главные прорывы года
35Прощание с Владимиром Жириновским
13:40 (мск), источник: © РИА Новости

Марин Ле Пен проголосовала во втором туре президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен проголосовала во втором туре президентских выборов.

Источник: AFP 2022

«Проголосовала», — написала Ле Пен в своей соцсети.

Кандидат от «Национального объединения» сделала свой выбор на избирательном участке в коммуне Энем-Бомон в северном регионе Па-де-Кале.

Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где проходит второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

По данным МВД Франции по состоянию на 12.00 по местному времени (13.00 мск), явка составила 26,41%.

 Германия заплатит рекордную сумму России за нефть и газ
В Крыму рассказали, чего панически боится Киев
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь