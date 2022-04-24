Марин Ле Пен проголосовала во втором туре президентских выборов во Франции

«Проголосовала», — написала Ле Пен в своей соцсети.
Кандидат от «Национального объединения» сделала свой выбор на избирательном участке в коммуне Энем-Бомон в северном регионе Па-де-Кале.
Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где проходит второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
По данным МВД Франции по состоянию на 12.00 по местному времени (13.00 мск), явка составила 26,41%.