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14:23 (мск), источник: © РИА Новости

Путин примет участие в заседании Совета законодателей

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Да. Планируется выступление», — сказал он.

Заседание пройдет 27 апреля — участники обсудят реализацию антисанкционных мер в регионах, а также шаги по обеспечению финансовой устойчивости субъектов. Председательствовать будут спикеры Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

Западные страны объявили о новых ограничениях против России после начала спецоперации на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.

В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

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