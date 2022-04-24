Путин примет участие в заседании Совета законодателей

«Да. Планируется выступление», — сказал он.
Заседание пройдет 27 апреля — участники обсудят реализацию антисанкционных мер в регионах, а также шаги по обеспечению финансовой устойчивости субъектов. Председательствовать будут спикеры Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.
Западные страны объявили о новых ограничениях против России после начала спецоперации на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.