РВСН: ракету «Сармат» можно будет оснащать несколькими блоками «Авангард»

Ранее Минобороны РФ сообщило о проведении 20 апреля первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.
«Что касается “Сармата”, это другой ракетный комплекс. В основе его лежит носитель, он намного мощнее носителя “Авангарда”. И он создавался в том числе и для боевого оснащения “Авангардом”, с учётом того, что их количество на этом комплексе может быть больше», — сказал Каракаев в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, появление «Авангарда» создает новую эру — эру гиперзвукового оружия. Причем сегодня ни у одной страны в мире кроме России таких блоков, стоящих на боевом дежурстве, нет, отметил командующий РВСН.
После завершения программы испытаний ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный комплекс «Сармат» заменит ракеты «Воевода». У новой ракеты расширен диапазон её боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки.
«Сармат», как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, который является самым мощным в мире и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил РФ.