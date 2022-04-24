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18:14 (мск), источник: © РИА Новости

Явка во втором туре выборов во Франции составила почти 64%

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 63,23%, сообщает МВД Республики.

Источник: AFP 2022

Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где проходит второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

По данным французского МВД, явка во втором туре к 18.00 мск составила 63,23%, что меньше, чем за аналогичный период на выборах в 2017 году — тогда явка составила 65,3%.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходят в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер «Национального объединения» — 23,15%.

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