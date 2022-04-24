На Украине заявили об обсуждении с США использования замороженных российских активов

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Киев и Вашингтон обсуждают вопрос использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Мы ведем такие переговоры с Соединенными Штатами и всеми нашими партнерами <…>. Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира — найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины», — сказал он. Стенограмма интервью была опубликована в воскресенье.
Шмыгаль также ответил утвердительно на вопрос о том, что Украине ежемесячно необходимо до $5 млрд финансовой помощи, и добавил, что западные партнеры, в числе которых страны Группы двадцати, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), согласны с этой суммой. «Мы ведем много переговоров со странами G20, министрами финансов этих стран, международными финансовыми организациями — МВФ, ВБ. Они все одобряют эту сумму и понимают, что нам нужна гуманитарная помощь для внутренне перемещенных лиц», — заявил украинский премьер.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США пока не знают, можно ли направить замороженные активы ЦБ РФ на помощь Украине, последствия этого американцам «нужно тщательно взвесить».
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, главная цель — демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.