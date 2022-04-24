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20:05 (мск), источник: © РИА Новости

Exit poll: Макрон лидирует во втором туре выборов во Франции

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции, набирая от 55% до 58% голосов, приводит данные опросов бельгийский телеканал LN24.

Источник: Reuters

Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набирает от 42% до 45%.

Телеканал ссылается на данные опроса «четырех авторитетных центров изучения общественного мнения» среди французов, проголосовавших до 17:00 по местному времени (18:00 мск).

Во Франции до завершения голосования запрещается публиковать какие-либо предварительные данные голосования или результаты опросов. Однако это ограничение не распространяется на СМИ других стран.

Избирательные участки открылись в воскресенье в 8:00. Голосование завершится в 20:00 по местному времени, после чего начнется публикация предварительных данных во Франции.

Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. В первом туре действующий глава государства набрал 27,84% голосов, лидер «Национального объединения» — 23,15%.

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