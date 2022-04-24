Ле Пен признала поражение на президентских выборах во Франции

«Я выражаю благодарность всем тем, кто выразил поддержку в первом туре, и тем, кто присоединился во втором туре… Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду», — сказала Ле Пен, обращаясь к сторонникам.
Она пояснила, что миллионы поддержавших ее французов заявили о своем стремлении к переменам. Сама по себе такая массовая поддержка ее идей является победой, уверена Ле Пен.
Ожидается, что председатель Конституционного суда Франции официально объявит об избрании президента на следующие пять лет 27 апреля.
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходят в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. По итогам голосования в первом туре выборов, действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер «Национального объединения» — 23,15%.