Власти США отменили церемонию в память встречи на Эльбе

«Было отказано в проведении такого рода мероприятий. Чисто формально — (отменило. — Прим. ред.) Арлингтонское кладбище, но нам четко было сказано, что по рекомендации госдепартамента. Нам понятна эта реакция в силу той русофобии, которая развёрнута сегодня в США», — сказал он.
Российские дипломаты, их коллеги из стран СНГ, ветераны Второй мировой войны и американские официальные лица ранее ежегодно возлагали венки к мемориалу.
Встреча советских и американских войск в районе города Торгау на Эльбе произошла 25 апреля 1945 года. Это события стало одним из главных символов общих усилий стран антигитлеровской коалиции в победе над нацизмом.
В результате встречи войск союзников остатки вооруженных сил Германии были расколоты на две части — северную и южную. Это значительно ослабило их сопротивление, лишило маневренности, нарушило единую систему управления, ускорило окончательный разгром вермахта.
Мемориальная бронзовая плита с изображением советских и американских военных, пожимающих друг другу руки на мосту через Эльбу, была установлена на Арлингтонском кладбище в апреле 1995 года в ознаменование 50-летней годовщины памятного события.