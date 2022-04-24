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23:01 (мск), источник: © РИА Новости

Власти США отменили церемонию в память встречи на Эльбе

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Власти США отменили проведение в этом году торжественной церемонии в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году, которая ежегодно проходит на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона у мемориала «Дух Эльбы», сообщил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 1».

Источник: © РИА Новости

«Было отказано в проведении такого рода мероприятий. Чисто формально — (отменило. — Прим. ред.) Арлингтонское кладбище, но нам четко было сказано, что по рекомендации госдепартамента. Нам понятна эта реакция в силу той русофобии, которая развёрнута сегодня в США», — сказал он.

Российские дипломаты, их коллеги из стран СНГ, ветераны Второй мировой войны и американские официальные лица ранее ежегодно возлагали венки к мемориалу.

Встреча советских и американских войск в районе города Торгау на Эльбе произошла 25 апреля 1945 года. Это события стало одним из главных символов общих усилий стран антигитлеровской коалиции в победе над нацизмом.

В результате встречи войск союзников остатки вооруженных сил Германии были расколоты на две части — северную и южную. Это значительно ослабило их сопротивление, лишило маневренности, нарушило единую систему управления, ускорило окончательный разгром вермахта.

Мемориальная бронзовая плита с изображением советских и американских военных, пожимающих друг другу руки на мосту через Эльбу, была установлена на Арлингтонском кладбище в апреле 1995 года в ознаменование 50-летней годовщины памятного события.

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