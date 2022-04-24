The Telegraph: экономика Британии потеряет $7,96 млрд из-за санкций против России

Самый большой ущерб, согласно докладу, будет вызван запретом на поставки предметов роскоши: в частности, на поставки автомобилей Bentley, Aston Martin, а также сумок Burberry. По оценкам правительства, ущерб этих компаний к 2030 году составит 881,7 млн фунтов стерлингов.
Убытки компьютерной индустрии составят 4,1 млн фунтов, а потери компаний, экспортирующих товары и технологии нефтеобработки — 6,7 млн фунтов.
В 2021 году общая стоимость экспорта попавших под эмбарго товаров из Великобритании в Россию составила 775,9 млн фунтов. Это 27,9% всего британского экспорта в Россию за прошлый год, говорится в докладе.
21 апреля Великобритания ввела запрет на импорт российского серебра, изделий из дерева и «элитных товаров», включая икру. Ранее Великобритания запретила импорт ряда изделий из железа и стали, экспорт квантовых технологий, предметов роскоши и ввела другие ограничения. Под санкции попали больше 1,2 тыс. физических и юридических лиц.