Саудовские принцы продали имущество на $600 млн из-за финансовых проблем

По данным собеседников газеты, после ужесточения ограничений принцам не хватает средств на содержание домов, уплату налогов, зарплату подчиненным, оплату счетов на парковку самолетов и судов.
Кроме того, члены королевской семьи стараются избавиться от наиболее дорогих активов, чтобы не привлекать внимания кронпринца.
Источники издания сообщают, что принц Турки бин Нассер Аль Сауд — один из тех, кого в 2017 году держали под стражей в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде в ходе антикоррупционного расследования, — в 2020 году продал свою 60-метровую яхту, а в 2021-м — дом в Лос-Анджелесе стоимостью $28,5 млн (к моменту завершения сделки принц умер).
Принц Бандар бин Султан Аль Сауд в 2021 году продал недвижимость в Британии на сумму $155 млн, рассказали источники WSJ. Другие наследники покойного принца Султана бин Абдул-Азиза Аль Сауда после начала давления со стороны кронпринца в 2020 году продали замок в Лондоне стоимостью $290 млн. Один из его сыновей, Халед бин Султан бин Абдул-Азиз Аль Сауд, продал за $87 млн дом в Париже неподалеку от Эйфелевой башни.
Общая сумма проданных активов превысила $600 млн. Некоторые принцы также вынуждены закладывать свою собственность, чтобы компенсировать нехватку средств.
Правительство Саудовской Аравии в курсе этих сделок, пишет WSJ.
По словам одного из собеседников газеты, принцы «не работают, у них множество подчиненных, и они боятся» наследника престола Мухаммеда бин Салмана. Они хотят иметь средства, которые бы не бросались в глаза, добавил источник.
Другой человек, знакомый с проводимыми сделками, отметил, что принцы привыкли к очень высокому уровню жизни и им нужно время, чтобы научиться жить в новых условиях.
В 2018 году задержанные в Ritz Carlton саудовские принцы вернули в казну государства сумму свыше $100 млрд.
Как отмечает издание, власти страны в последнее время ввели ряд новых ограничений в отношении членов королевской семьи. Например, их лишили оплачиваемых отпусков за границей и оплаты из казны счетов за воду и электричество. В этом году правительство планирует ввести налог на домработников: без уплаты налога будет разрешено иметь лишь четверых, а за каждого последующего принцы должны будут платить по $2500.
По данным источников The Wall Street Journal, принцы продолжают зарабатывать незаконными способами: присваивая земельную собственность населения, оформляя в банках кредиты и не возвращая их. Один из собеседников газеты сообщил, что власти ежегодно продолжают тратить миллиарды долларов на их жалованье.