Главы Госдепа и Пентагона прибыли в Киев для переговоров с Зеленским

«Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин прибыли в Киев. В эти минуты началась [их] встреча с президентом Владимиром Зеленским», — отмечается в эфире.
23 апреля Пентагон не стал комментировать заявление украинского лидера относительно визита Ллойда Остина и Блинкена в Киев. Ранее Зеленский на пресс-конференции сообщил о том, что во время встречи с представителями США будут обсуждаться поставки оружия на Украину.
Ранее, 22 апреля, Зеленский заявил, что Украина начала получать от западных партнеров оружие, о котором она давно просила. В тот день министерство обороны Канады заявило о передаче Киеву тяжелой артиллерии.
Совместно с США Оттава поставила гаубицы M777 и боеприпасы.
Кроме того, Украине предоставлено значительное количество дополнительных противотанковых боеприпасов Carl Gustaf, запасы которых, как уточнили в ведомстве, будут пополняться.
20 апреля агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выделит дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Киева. 17 апреля на Украину прибыла новая партия оружия и техники. В том числе в страну были доставлены 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.
Россия осуждает поставку вооружения на Украину.
Так, 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.
На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».
Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.