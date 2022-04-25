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02:55 (мск), источник: © РИА Новости

Макрон победил на выборах во Франции после подсчета ста процентов голосов

ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 58,55 процента, сообщает МВД страны по итогам подсчета ста процентов голосов.

Источник: AP 2022

Соперница Макрона, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получает 41,45 процента. Она признала поражение, но пообещала продолжить выполнять свои обязательства перед французами. В частности, Ле Пен заявила, что ее политическое движение начнет большую борьбу на выборах в парламент.

Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об итогах голосования 27 апреля.

Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Явка составила 63,23 процента.

Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Тогда действующий глава государства набрал 27,84 процента голосов, лидер «Национального объединения» — 23,15 процента.

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