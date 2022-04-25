Расходы стран мира на военные нужды превысили $2 трлн

«Даже в условиях экономических последствий пандемии COVID-19 мировые военные расходы достигли рекордного уровня. Из-за инфляции произошло замедление темпов роста в реальном выражении, но в номинальном выражении военные расходы выросли на 6,1%», — отметил старший научный сотрудник программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений доктор Диего Лопес да Силва.
Соединенные Штаты в прошлом году израсходовали на военные нужды $801 млрд, что на 1,4% меньше, чем годом ранее (3,5% ВВП в 2021 году).
Траты КНР в 2021 году на вооруженные силы составили около $293 млрд — на 4,7% больше, чем в 2020 году, а Индия потратила $76,6 млрд (на 0,9% больше по сравнению с 2020 годом).
В то же время Россия увеличила военные траты на 2,9% в 2021 году, до $65,9 млрд (4,1% ВВП).
Военные расходы Украины в прошлом году сократились до $5,9 млрд (3,2% ВВП). Данные по Великобритании SIPRI не приводит.
В прошлом году Россия также была в пятерке лидеров по расходам на оборону. По данным SIPRI, страна потратила на военные нужды почти $62 млрд, заняв четвертое место в мире. Лидировали США — они израсходовали $778 млрд. Китай истратил $252 млрд, Индия — $72,9 млн, Великобритания — $59,2 млрд.
В декабре 2021 года SIPRI подсчитал, что продажи вооружений девяти российских компаний, входящих в топ-100 крупнейших производителей оружия в мире, сократились в 2020 году на 6,5%, достигнув $26,4 млрд. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов опроверг эти данные, назвав их «высосанными из пальца». «Мы эти данные, как и другие страны, например Китай, не публикуем — они закрытые. Откуда они их берут? Просто из пальца высасывают», — говорил тогда Чемезов.