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08:26 (мск), источник: Коммерсантъ

США выделят Украине военной помощи еще на $322 млн

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев объявили о новой военной помощи Украине примерно на $322 млн. Из этой суммы $165 млн пойдет на закупку боеприпасов, сообщает AP. Также на этой неделе президент США Джо Байден намерен назначить посла на Украине.

Источник: AP 2022

Блинкен и Остин посетили Киев в воскресенье, 24 апреля. Они сообщили, что американские дипломаты, покинувшие Украину до начала военных действий, начнут возвращаться в страну на этой неделе. При этом посольство США в Киеве пока будет закрыто.

Американские чиновники также объявили, что Украина и 15 стран—союзников США получат военное финансирование на $713 млн.

Киеву выделят около $322 млн, оставшуюся часть разделят между членами НАТО и другими странами, которые «обеспечивали Украину критически важными военными поставками» с начала российской военной операции.

AP отмечает, что журналистам, которые путешествовали с Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином до Польши, было запрещено освещать поездку до ее окончания. Им также не разрешалось сопровождать чиновников в наземном путешествии на Украину.

По данным Reuters, Джо Байден намерен выдвинуть на пост посла США на Украине Бриджит Бринк. У Вашингтона не было своего диппредставителя в Киеве с 2019 года. Госпожа Бринк сейчас занимает должность посла США в Словакии. Агентство уточняет, что господин Байден объявит о своем решении сегодня, 25 апреля. AFP пишет, что о назначении объявят «в ближайшие дни».

Поездка госсекретаря и главы Пентагона стала первым визитом высокопоставленных американских чиновников на Украину с начала российской военной операции 24 февраля. Господа Блинкен и Остин также провели в Киеве встречу с президентом Владимиром Зеленским. Тот говорил, что ожидает от США помощи по вооружениям и по гарантиям безопасности.

Лаура Кеффер

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