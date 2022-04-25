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08:47 (мск), источник: © РИА Новости

В Турции заявили, что пытаются держать членов НАТО подальше от Черного моря

АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Турция пытается удержать своих союзников по НАТО от присутствия в Черном море, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

Источник: AP 2022

«Вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст повышенную чувствительность. У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Черном море. Наш призыв: не горячитесь, не паникуйте, на той стороне может быть паника. Неверная информация может привести к недоразумениям», — сказал чиновник.

Он призвал воздерживаться от провокаций и двусмысленных шагов.

Акар отрицательно ответил на вопрос, есть ли сейчас в Черном море корабли стран, не имеющих к нему выхода.

Присутствие в Черном море судов, принадлежащих государствам, не имеющим выхода к водоему, регулирует конвенция Монтре от 1936 года. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы.

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