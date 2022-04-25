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10:42 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эмманюэлю Макрону по случаю его переизбрания на пост лидера Франции, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Искренне желаю вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», — говорится в поздравлении Путина, текст которого приводится в сообщении.

По данным МВД Франции, по итогам второго тура президентских выборов Макрон набрал 58,5% голосов, его соперница, кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, — 41,5%. В 2017 году оба соперника также вышли во второй тур, Макрон тогда получил 66,1% голосов избирателей.

Контакты лидеров

За предыдущие пять лет Путин и Макрон неоднократно встречались и много раз говорили по телефону. Их первые очные переговоры прошли в конце мая 2017 года в Версале, а первый визит нынешнего президента Франции в Россию состоялся в мае 2018 года для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Макрон приезжал в 2018 году в Москву на чемпионат мира по футболу, а Путин в ноябре того же года был в Париже на праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны. В августе 2019 года Путин посещал для переговоров с Макроном форт Брегансон — официальную резиденцию президента Франции на юге страны. Лидеры кратко пообщались и в сентябре того же года после церемонии прощания в столице Франции с бывшим главой республики Жаком Шираком.

Кроме того, президенты двух стран встречались на различных международных форумах, в том числе G20, в рамках саммитов по Сирии, в «нормандском формате» и других. Последняя на данный момент очная встреча Путина и Макрона прошла 7 февраля в Кремле, последний телефонный разговор состоялся 29 марта.

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