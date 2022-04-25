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12:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Замглавы МИД РФ: не слышал о подготовке референдума в Херсоне

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что ему неизвестно о подготовке в Херсонской области, подконтрольной России, референдума о создании Херсонской народной республики. О таких планах ранее говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: РИА "Новости"

На просьбу прокомментировать информацию о намерении провести такой референдум Руденко ответил: «Не слышал ничего» (цитата по «Интерфаксу»).

Дмитрий Кулеба еще в марте говорил, что Россия попытается организовать «фиктивный референдум» в Херсонской области. Министр написал в Twitter, что «Херсон есть и всегда будет Украиной». Херсонская областная прокуратура 12 марта начала досудебное расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по факту подготовки к посягательству на территориальную целостность и целостность Украины (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Владимир Путин 24 февраля объявил об операции по «демилитаризации и денацификации» Украины. Власти Крыма утверждали, что жители занятых российской армией южных районов Украины «хотят вернуться в Россию». 21 апреля глава временной гражданской администрации в Харьковской области, занятой РФ, Виталий Ганчев заявил, что там в будущем может пройти «референдум или опрос граждан» по вопросу о «политическом будущем региона».

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Лаура Кеффер

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