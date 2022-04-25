Замглавы МИД РФ: не слышал о подготовке референдума в Херсоне

На просьбу прокомментировать информацию о намерении провести такой референдум Руденко ответил: «Не слышал ничего» (цитата по «Интерфаксу»).
Дмитрий Кулеба еще в марте говорил, что Россия попытается организовать «фиктивный референдум» в Херсонской области. Министр написал в Twitter, что «Херсон есть и всегда будет Украиной». Херсонская областная прокуратура 12 марта начала досудебное расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по факту подготовки к посягательству на территориальную целостность и целостность Украины (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 УК Украины).
Владимир Путин 24 февраля объявил об операции по «демилитаризации и денацификации» Украины. Власти Крыма утверждали, что жители занятых российской армией южных районов Украины «хотят вернуться в Россию». 21 апреля глава временной гражданской администрации в Харьковской области, занятой РФ, Виталий Ганчев заявил, что там в будущем может пройти «референдум или опрос граждан» по вопросу о «политическом будущем региона».