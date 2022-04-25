Спикер Рады заявил, что Украина не будет вносить изменения в Конституцию по вопросу НАТО

Отвечая на вопрос о возможности изменения Конституции Украины в случае получения гарантий безопасности, спикер Рады сказал: «Зачем? Если мы получим гарантии, мы будем использовать эти гарантии. А то, что записано в конституции по НАТО, по ЕС, — это наше перспективное видение будущего».
На уточняющий вопрос — будет ли Украина вносить изменения в положение конституции, закрепляющее курс на вступление в НАТО, Стефанчук повторил: «Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью. Это инструментарий». «Ну, внесли одни изменения, другие. Они результативны только тогда, когда у них есть эффект. Мы можем 150 раз записать в конституции что угодно, но если от этого нет эффекта, то это декларативные нормы», — пояснил свое мнение спикер Рады.
Интервью Стефанчука было опубликовано после визита в воскресенье в Киев государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина. В середине марта Стефанчук, выступая по украинскому телевидению, не исключил внесения изменений в Конституцию Украины по вопросу стремления страны к членству в НАТО.
Украинский президент Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял, что Украина готова обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма после того, как будут прекращены военные действия и российские войска будут выведены с украинской территории.
Член киевской делегации на российско-украинских переговорах Александр Чалый в конце марта заявил, что Украина согласна зафиксировать свой нейтральный и безъядерный статус, если ей дадут гарантии безопасности, которые «по своему содержанию и своей форме должны быть аналогичны статье пятой» Североатлантического договора.
Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять План действий по членству обеим странам, который представляет собой первый шаг в юридической процедуре для вступления в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО, с формулировкой о «необратимости евроатлантического курса».