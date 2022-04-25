Статус Назарбаева закрепят в Конституции Казахстана

Статус первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как основателя независимого государства останется в Конституции страны. Об этом сообщил член рабочей группы по внесению поправок в основной закон страны Ермек Абдрасулов передает Tengri News.
Абдрасулов напомнил, что статус первого президента Казахстана сейчас регулируются Конституцией и конституционными законами.
«И рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой конституции, не обращаться к законам, которые конкретизирует эта норма. То есть первый президент Республики Казахстан — это основатель независимого Казахстана. То есть этот статус будет определен», — сказал он.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года.
При этом он сохранил за собой право пожизненно быть председателем Совета безопасности страны.
После отставки Назарбаев сохранил ряд привилегий как обладатель особого статуса первого президента страны, они закреплены в конституционном законе «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», принятом в 2000 году. Также поправки в этот закон, принятые в 2010 году, закрепили необходимость согласования с Назарбаевым государственной политики.
Закон о статусе первого президента наделил Назарбаева правом пожизненно обращаться к народу Казахстана и официальным лицам страны по важным вопросам, выступать перед парламентом и быть членом Конституционного совета республики, а также предусматривает часть привилегий. Так, например, закон предусматривает для Назарбаева исключение об ограничении числа президентских сроков (по закону — не более двух сроков подряд), банковскую тайну и неприкосновенность счетов для него самого и для тех, кто с ним совместно проживает, личную неприкосновенность первого президента, в том числе невозможность привлечь его к ответственности или арестовать и др.
В Конституции Казахстана статус первого президента упоминается только один раз. В статье 91 говорится, что «Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности республики, заложенные основателем независимого Казахстана, первым президентом Республики Казахстан — елбасы, и его статус являются неизменными».
В начале января в Казахстане начались протесты, вызванные двукратным повышением стоимости сжиженного газа, основного топлива для легкового транспорта, которые впоследствии переросли в беспорядки. Во время протестов были захвачены аэропорт Алма-Аты и здания администраций, разграблены магазины. По данным генпрокурора республики Берика Асылова, в результате протестов погибли 230 человек, среди них — 19 военных и силовиков.
Одним из требований демонстрантов стал уход Назарбаева из политики. После подавления протестов три зятя первого президента, его племянник и другие родственники лишились занимаемых должностей, а президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал масштабные реформы стране.
Также после протестов депутаты верхней палаты парламента Казахстана одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности.
27 января сенат Казахстана также предложил скорректировать статус елбасы, которым обладает Назарбаев, чтобы больше не согласовывать с ним основные направления внутренней и внешней политики. Назарбаев перестал быть главой правящей партии Казахстана «Нур Отан», новым главой партии стал действующий президент Касым-Жомарт Токаев.
В марте спикер нижней палаты парламента Казахстана Ерлан Кошанов говорил, что парламент не планирует пересматривать закон «О первом президенте Казахстана», который предоставляет Назарбаеву и членам его семьи ряд привилегий. «И почему мы должны отменять? Закон был принят, это историческая личность. Историческую роль елбасы никто, я думаю, не оспаривает, и глава государства неоднократно высказывался на этот счет», — сказал Кошанов журналистам (цитата по «Интерфакс-Казахстан»).
Токаев 10 января назвал произошедшее в стране терактом и хорошо организованной агрессией с помощью боевиков из-за рубежа. По его просьбе ОДКБ ввела в страну миротворцев, которые пробыли там до нормализации ситуации.
Назарбаев после начала протестов впервые обратился к народу Казахстана 18 января. Он назвал себя пенсионером и подчеркнул, что Токаев обладает всей полнотой власти.
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