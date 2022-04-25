В Госдуму внесли законопроект, объединяющий нормы об иноагентах

Законопроект запретит иностранным агентам вести преподавательскую и просветительскую деятельность, а также заниматься воспитательной работой. Он также запрещает иностранным агентам получать государственную финансовую поддержку. Кроме этого комиссия предлагает запретить иноагентам инвестиции «в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Законопроект также уточняет понятие иностранного агента. Из текста следует, что им предлагается считать «лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах». Таковым может быть признано «российское или иностранное юрлицо независимо от его организационно-правовой формы». Не могут быть признаны иноагентами «органы публичной власти РФ» и «подконтрольные им лица», а также зарегистрированные религиозные организации и политические партии.
Уточнены виды иноагентской деятельности: это «политическая деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной или военно-технической деятельности РФ, распространение для неограниченного круга лиц сообщений и материалов и (или) участие в их подготовке, а также иные виды деятельности».
В «политическую» деятельность в том числе входит участие и организация митингов и любых «публичных мероприятий», а также участие «в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах».
Комиссия Госдумы также предлагает ввести единый реестр иноагентов вместо четырех. Предполагается, что он будет содержать информацию не только об иноагентах, но и об «аффилированных с ними лицах». Кроме того, Минюст сможет попросить Роскомнадзор ограничить доступ к сайту иностранного агента в случае нарушения им законодательства об иноагентах, следует из законопроекта.