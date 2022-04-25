16:27 (мск), источник: © РИА Новости
Россия объявила 40 немецких дипломатов персонами нон грата
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия объявила персонами нон грата 40 сотрудников посольства Германии, сообщает МИД.
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Сегодня внешнеполитическое ведомство вызвало к себе посла Гезу Андреаса фон Гайра и вручило ему ноту протеста в порядке симметричного ответа на действия Германии.
«Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении persona non grata 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии», — заявили в МИД.
После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за два месяца набралось уже около 400 человек.
Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.
При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.