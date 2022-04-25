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23:25 (мск), источник: Газета.Ру

Лавров заявил о вступлении НАТО в прокси-войну с Россией

Поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров в эфире Первого канала. Его слова приводит ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси — на войне как на войне», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, поставки оружия Киеву являются «еще одним примером нечистоплотности американцев в том, что касается международного права». Лавров подчеркнул, что направляемое странами Запада на Украину вооружение будет законной целью для российских военных, участвующих в специальной операции.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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