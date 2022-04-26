В ГД внесли проект об амнистии за административные нарушения ПДД

Проект постановления предусматривает объявление амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения, предусмотренные главой 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, говорится в пояснительной записке к проекту.
Глава 12 КоАП говорит об административной ответственности в том числе за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения; нарушение правил применения ремней безопасности и других нарушений.
При этом лиц, подпадающих под действие постановления об амнистии, не предполагается освобождать от обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими административных правонарушений.
Вступление в силу постановления в случае его принятия предполагается со дня официального опубликования для скорейшего применения соответствующими органами постановления об амнистии, также говорится в пояснительных документах.