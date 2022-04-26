Лавров связал параметры договора с Украиной со «стадией военных действий»

«Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, все закончится договором Но его параметры будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», — сказал Лавров «Первому каналу». Расшифровка интервью опубликована на сайте МИД РФ.
По мнению министра, все зависит от руководства Украины и тех, «кто осуществляет внешнее управление администрацией Зеленского». Он отметил, что Россия была готова принять за основу предложения Киева, которые были переданы Москве на переговорах в Стамбуле.
Концептуально мы согласились с тем, что там предлагалось: нейтральный статус, гарантии безопасности и объем и порядок этих гарантий.
Сергей Лавровглава МИД России
Сергей Лавров утверждает, что Украина отошла от своих же предложений. В качестве примера он привел то, что изначально предполагалось, что на Украине не будет иностранных военных баз и не будут проводиться учения с участием иностранных вооруженных сил. «В том варианте, который они нам дали вслед за нашей позитивной реакцией, значилось: никаких учений, кроме как с согласия большинства стран-гарантов. Разница есть? О том и речь», — объяснил глава МИД РФ.
По его словам, Россия пока не получила ответа на свои предложения от Украины.
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина.