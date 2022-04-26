На улицы Рио вернулся карнавал (фото)На улицах кипит веселье, несмотря на поредевшие ряды туристов
Фоторепортажи
11Взрывная волна
35Прощание с Владимиром Жириновским
03:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров связал параметры договора с Украиной со «стадией военных действий»

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что ситуация на Украине завершится договором. По его словам, его параметры будут зависеть от «стадии военных действий». Министр отметил, что в Стамбуле разговор с Киевом проходил «в ситуации, которая тогда сложилась на земле, сейчас она иная».

Источник: РИА "Новости"

«Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, все закончится договором Но его параметры будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», — сказал Лавров «Первому каналу». Расшифровка интервью опубликована на сайте МИД РФ.

По мнению министра, все зависит от руководства Украины и тех, «кто осуществляет внешнее управление администрацией Зеленского». Он отметил, что Россия была готова принять за основу предложения Киева, которые были переданы Москве на переговорах в Стамбуле.

Концептуально мы согласились с тем, что там предлагалось: нейтральный статус, гарантии безопасности и объем и порядок этих гарантий.
Сергей Лавров
глава МИД России

Сергей Лавров утверждает, что Украина отошла от своих же предложений. В качестве примера он привел то, что изначально предполагалось, что на Украине не будет иностранных военных баз и не будут проводиться учения с участием иностранных вооруженных сил. «В том варианте, который они нам дали вслед за нашей позитивной реакцией, значилось: никаких учений, кроме как с согласия большинства стран-гарантов. Разница есть? О том и речь», — объяснил глава МИД РФ.

По его словам, Россия пока не получила ответа на свои предложения от Украины.

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина.

Справка
Как изменилась ситуация на Украине за прошедшее с 24 февраля времяЗа два месяца военной спецоперации на Украине страну покинули 5 млн человек, в апреле Россия объявила о начале второго этапа кампании
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 «Это просто катастрофа». Главврач больницы Мариуполя о жизни в городе
Владимира Соловьева заказали в СБУ
Военная операция на Украине
Пушилин пообещал, что Мариуполь после восстановления станет лучше, чем был
Авиация ВКС России уничтожила 150 украинских националистов
ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из США и Европы
Сотрудники госбезопасности ЛНР нашли документы о взаимодействии ОБСЕ с ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь