Посол РФ заявил о стремлении США затянуть военную операцию России на Украине

«Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и воевать до последнего украинца», — говорится в комментарии Антонова в Telegram-канале посольства. По его мнению, Вашингтон хочет «сохранить очаг нестабильности в Европе», чтобы сплотить вокруг себя союзников.
Посол считает, что власти США эксплуатируют конфликт на Украине и «образ России как внешней угрозы» для отвлечения внимания избирателей от «собственных провалов в госуправлении и нарастающего кома политических и социально-экономических проблем».
«Все это наводит на мысль о том, что украинский конфликт был умышленно спровоцирован Западом. Соседнюю страну используют как военный таран против нас. Россию не получится поставить на колени», — считает Антонов. Он отметил, что военная операция «не направлена против украинцев».
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина. Накануне, 25 апреля, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин посетили Киев. Они пообещали увеличить военную поддержку Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что НАТО вступает в прокси-войну с Россией, вооружая Киев.