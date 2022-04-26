Метеорологи научились предсказывать аномальную жару на море В некоторых случаях их можно прогнозировать на год вперед
Фоторепортажи
7Весенний фестиваль Холи в Индии
29Скончался Владимир Жириновский
06:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол РФ заявил о стремлении США затянуть военную операцию России на Украине

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал информацию СМИ о просьбе Белого дома к Конгрессу по увеличению средств на вооружение Украине. По его мнению, Вашингтон поставками оружия пытается затянуть российскую военную операцию.

Источник: РИА "Новости"

«Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и воевать до последнего украинца», — говорится в комментарии Антонова в Telegram-канале посольства. По его мнению, Вашингтон хочет «сохранить очаг нестабильности в Европе», чтобы сплотить вокруг себя союзников.

Посол считает, что власти США эксплуатируют конфликт на Украине и «образ России как внешней угрозы» для отвлечения внимания избирателей от «собственных провалов в госуправлении и нарастающего кома политических и социально-экономических проблем».

«Все это наводит на мысль о том, что украинский конфликт был умышленно спровоцирован Западом. Соседнюю страну используют как военный таран против нас. Россию не получится поставить на колени», — считает Антонов. Он отметил, что военная операция «не направлена против украинцев».

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина. Накануне, 25 апреля, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин посетили Киев. Они пообещали увеличить военную поддержку Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что НАТО вступает в прокси-войну с Россией, вооружая Киев.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 «Это просто катастрофа». Главврач больницы Мариуполя о жизни в городе
Владимира Соловьева заказали в СБУ
Военная операция на Украине
Пушилин пообещал, что Мариуполь после восстановления станет лучше, чем был
Авиация ВКС России уничтожила 150 украинских националистов
ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из США и Европы
Сотрудники госбезопасности ЛНР нашли документы о взаимодействии ОБСЕ с ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь