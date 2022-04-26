Совфед упростил для иностранных компаний открытие счета в банках

Постановка на учет в налоговом органе таких организаций станет возможна по заявлению российской кредитной организации, в которой открывается счет.
Закон также предусматривает, что уточненные налоговые декларации будут учитываться налоговыми органами при расчетах налогоплательщика с бюджетной системой РФ после проведения камеральной налоговой проверки такой декларации или по истечении срока ее проведения. Это касается налогоплательщиков, в отношении которых не проводится налоговый мониторинг.
В настоящее время налогоплательщики не всегда подают уточненные декларации, соответствующие действительности, и занижают свои налоговые обязательства, чтобы в других местах показать, что у них нет задолженности перед бюджетом, отмечают законодатели.
Кроме того, несколько смягчаются условия для признания компании под санкциями, которая была в порядке редомициляции зарегистрирована в специальном административном районе России международной холдинговой компанией (МХК).
Это касается компаний, в отношении контролирующих лиц которых с совокупной долей участия не менее 25% на дату регистрации компании в порядке редомициляции действовали после такой регистрации антироссийские санкции. Например, для них были введены запреты и ограничения на проведение расчетов и осуществление финансовых операций, а также операций, связанных с заемным финансированием или приобретением либо отчуждением ценных бумаг или долей в уставных капиталах.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а некоторые нормы, касающиеся МХК и уточненных налоговых деклараций, начнут действовать через месяц после этого.