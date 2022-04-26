На улицы Рио вернулся карнавал (фото)На улицах кипит веселье, несмотря на поредевшие ряды туристов
Фоторепортажи
12Космический размах: главные прорывы года
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
11:34 (мск), источник: © РИА Новости

Совфед упростил для иностранных компаний открытие счета в банках

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сенаторы на заседании во вторник одобрили поправки, позволяющие упростить постановку на налоговый учет иностранных организаций, открывающих счета в российских банках, а также их открытие, что необходимо для оплаты поставок российского газа в рублях.

Источник: © РИА Новости

Постановка на учет в налоговом органе таких организаций станет возможна по заявлению российской кредитной организации, в которой открывается счет.

Закон также предусматривает, что уточненные налоговые декларации будут учитываться налоговыми органами при расчетах налогоплательщика с бюджетной системой РФ после проведения камеральной налоговой проверки такой декларации или по истечении срока ее проведения. Это касается налогоплательщиков, в отношении которых не проводится налоговый мониторинг.

В настоящее время налогоплательщики не всегда подают уточненные декларации, соответствующие действительности, и занижают свои налоговые обязательства, чтобы в других местах показать, что у них нет задолженности перед бюджетом, отмечают законодатели.

Кроме того, несколько смягчаются условия для признания компании под санкциями, которая была в порядке редомициляции зарегистрирована в специальном административном районе России международной холдинговой компанией (МХК).

Это касается компаний, в отношении контролирующих лиц которых с совокупной долей участия не менее 25% на дату регистрации компании в порядке редомициляции действовали после такой регистрации антироссийские санкции. Например, для них были введены запреты и ограничения на проведение расчетов и осуществление финансовых операций, а также операций, связанных с заемным финансированием или приобретением либо отчуждением ценных бумаг или долей в уставных капиталах.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а некоторые нормы, касающиеся МХК и уточненных налоговых деклараций, начнут действовать через месяц после этого.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Запад очень напуган: Россия побеждает
Российская спецоперация опередила Киев на считаные часы
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь