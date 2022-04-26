Президент Молдавии Майя Санду созвала Совбез из-за взрывов в Приднестровье

Заседание Совета безопасности Молдавии начнется в 13:00 по местному времени (совпадает с мск). После мероприятия госпожа Санду выступит с заявлением для прессы, сообщила ее пресс-служба.
В службе информации и безопасности заявили, что отслеживают ситуацию.
«Призываем общество успокоиться и воздерживаться от распространения информации из непроверенных источников, особенно разжигающей ненависть и войну», — отметили в ведомстве.
В пресс-службе таможенной службы Молдавии сказали «РИА Новости», что все таможенные пункты на выезде из Приднестровья работают в нормальном режиме. Миротворческие силы в Приднестровье контролируют ситуацию в зоне безопасности, заверил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией Олег Беляков.
Вчера, 25 апреля, серия взрывов произошла у здания министерства госбезопасности Приднестровья, по зданию также стреляли из ручного гранатомета. Сегодня еще два взрыва прогремели в местном поселке Маяк, в результате повреждены две вышки связи. Обе ретранслировали радио РФ. Пострадавших нет.