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11:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Молдавии Майя Санду созвала Совбез из-за взрывов в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду созывает сегодня, 26 апреля, заседание Совета безопасности из-за происшедших за последние два дня взрывов в непризнанном Приднестровье. Служба информации и безопасности Молдавии призывает граждан сохранять спокойствие.

Источник: Reuters

Заседание Совета безопасности Молдавии начнется в 13:00 по местному времени (совпадает с мск). После мероприятия госпожа Санду выступит с заявлением для прессы, сообщила ее пресс-служба.

В службе информации и безопасности заявили, что отслеживают ситуацию.

«Призываем общество успокоиться и воздерживаться от распространения информации из непроверенных источников, особенно разжигающей ненависть и войну», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе таможенной службы Молдавии сказали «РИА Новости», что все таможенные пункты на выезде из Приднестровья работают в нормальном режиме. Миротворческие силы в Приднестровье контролируют ситуацию в зоне безопасности, заверил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией Олег Беляков.

Вчера, 25 апреля, серия взрывов произошла у здания министерства госбезопасности Приднестровья, по зданию также стреляли из ручного гранатомета. Сегодня еще два взрыва прогремели в местном поселке Маяк, в результате повреждены две вышки связи. Обе ретранслировали радио РФ. Пострадавших нет.

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