Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским

Эрдоган указал на важность прекращения огня, эффективной работы гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации, передает soL Haber со ссылкой на канцелярию турецкого президента. Он заявил, что будет делать все для того, чтобы остановить «действия, которые наносят ущерб всем», и установить «прочный мир».
Турецкий президент призвал Путина сохранить «положительный импульс», которого делегации России и Украины достигли на последних очных переговорах в Стамбуле 29 марта, а также согласиться на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Украинский лидер не раз просил встречи с Путиным, Стамбул неоднократно предлагал организовать такие переговоры. Кремль заявлял, что не отказывается от переговоров, но для начала делегации должны выработать конкретные договоренности на своем уровне.
О планах позвонить Путину турецкий президент сообщил на вчерашнем заседании правительства. Он заявил, что продолжает переговоры с целью «мирного завершения российско-украинской войны».
До этого, 24 апреля, он созвонился с украинским президентом. Во время разговора с Зеленским Эрдоган выразил готовность помочь стать посредником в переговорном процессе. Он указал, что Анкара в целом положительно относится к предложению стать гарантом безопасности Киева на случай принятия им нейтрального статуса. Украинский президент говорил, что они обсудили обороноспособность и глобальную пищевую безопасность, которая оказалась под угрозой из-за остановки судоходства в Черном море.
Позже Эрдоган встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который приедет в Москву 26 апреля, а еще через два дня посетит Киев. На встрече турецкий президент подчеркнул, что конфликт России и Украины должен решиться дипломатическим путем, и назвал самым подходящим вариантом проведение переговоров в Стамбуле.
В последний раз президенты России и Турции общались по телефону 1 апреля. Они дважды проводили телефонные переговоры в марте и один раз созванивались накануне начала российской спецоперации на Украине.