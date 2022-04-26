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14:58 (мск), источник: © РИА Новости

Совфед одобрил закон о расширении оснований на получение маткапитала отцами

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон, направленный на расширение оснований на получение материнского капитала отцами.

Источник: © РИА Новости

Законом предлагается: распространить право на дополнительные меры господдержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ.

Также законом предлагается ввести право на дополнительные меры господдержки к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». Материнский капитал был проиндексирован с 1 февраля, его размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей.

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