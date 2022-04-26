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15:48 (мск), источник: © РИА Новости

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что боевые действия в Мариуполе не ведутся, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом… В связи с затронутым Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросом о ситуации в Мариуполе — президент России отметил, что этот город освобожден и боевые действия там не ведутся», — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили обстановку на Украине и усилия РФ по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гумкоридоров, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждена обстановка на Украине в контексте специальной военной операции по защите Донбасса и предпринимаемых российской стороной на постоянной основе усилий по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров», — говорится в сообщении.

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о продолжении координации по линии оборонных ведомств для выхода турецких судов из портов на Черном море, сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры договорились о продолжении координации по линии оборонных ведомств двух стран с целью безопасного выхода турецких судов из портов на Черном море по организованному российской стороной морскому гуманитарному коридору», — говорится в сообщении.

Также президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере авиасообщения и туризма, сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере авиасообщения и туризма. Выражено особое удовлетворение ростом торгово-экономического сотрудничества. Условлено о продолжении регулярного диалога», — говорится в сообщении.

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