Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом… В связи с затронутым Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросом о ситуации в Мариуполе — президент России отметил, что этот город освобожден и боевые действия там не ведутся», — говорится в сообщении.
Кроме того, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили обстановку на Украине и усилия РФ по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гумкоридоров, сообщает пресс-служба Кремля.
«Подробно обсуждена обстановка на Украине в контексте специальной военной операции по защите Донбасса и предпринимаемых российской стороной на постоянной основе усилий по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров», — говорится в сообщении.
Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о продолжении координации по линии оборонных ведомств для выхода турецких судов из портов на Черном море, сообщает пресс-служба Кремля.
«Лидеры договорились о продолжении координации по линии оборонных ведомств двух стран с целью безопасного выхода турецких судов из портов на Черном море по организованному российской стороной морскому гуманитарному коридору», — говорится в сообщении.
Также президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере авиасообщения и туризма, сообщает пресс-служба Кремля.
«Рассмотрены вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере авиасообщения и туризма. Выражено особое удовлетворение ростом торгово-экономического сотрудничества. Условлено о продолжении регулярного диалога», — говорится в сообщении.