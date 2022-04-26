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16:02 (мск), источник: © РИА Новости

Санду связала взрывы в Приднестровье с противоборством внутри региона

КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости. Взрывы в Приднестровье связаны с противостоянием сил внутри непризнанной республики, заявила президент Молдавии Майя Санду.

Источник: AP 2022

«По нашей информации, попытки эскалации связаны с силами внутри Приднестровья, которые выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации», — заявила Санду после заседания Высшего совета безопасности.

Накануне, по данным местного МВД, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. Как сообщили в ведомстве, при инциденте никто не пострадал, а на верхних этажах здания выбило окна.

Также утром в поселке Маяк Григориопольского района прогремели еще два взрыва, из-за чего из строя выведены две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.

Кроме того, по словам источника РИА Новости, накануне произошел теракт на территории авиапарка Минобороны республики, примыкающего к аэродрому в Тирасполе, однако жертв и повреждений нет.

В правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили, что организаторы теракта у здания МГБ прибыли с Украины.

На фоне происшествий власти Приднестровья ввели красный уровень террористической угрозы и отменили массовые мероприятия на День Победы.

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