Патрушев предрек Украине распад на несколько государств

По его словам, США, пытаясь надавить на Россию, «решили создать антипод нашей страны». Они цинично выбрали для этого Украину и попытались разделить по сути единый народ.
«Не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. <…> Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств», — указал секретарь Совбеза.
При этом он подчеркнул, что, как учит история, ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства.
Патрушев добавил, что США пытались заставить Россию отказаться от суверенитета, самосознания, культуры и независимой политики, но согласиться с таким подходом страна не имеет права.
От достижения целей российской специальной военной операции на Украине зависят жизни миллионов людей, продолжил Патрушев.
Наша цель состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у наших границ. Необходимость демилитаризации вызвана тем, что насыщенная вооружением Украина представляет угрозу России, в том числе с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.