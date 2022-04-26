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17:45 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова ответила на слова Минобороны Британии об ударах Украины по России

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова замглавы Минобороны Британии Джеймса Хиппи о легитимности ударов по России со стороны Украины, заявила, что «глубина полета» такой мысли уступает лишь интеллекту руководства МИД этой страны.

Источник: Reuters

Ранее британский замминистра заявил, что для Украины «абсолютно легитимно» наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику военных поставок.

«Правильно ли мы понимаем, что ради “нарушения логистики военных поставок” Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму? Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия одна из этих стран», — написала Захарова в Telegram.

Она подчеркнула, что «глубина полета» мысли руководства Минобороны Британии уступает лишь интеллекту руководства МИД этой страны.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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