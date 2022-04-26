Лондон считает попавших в плен на Украине британцев украинскими военными

«Я обсуждал тему иностранных добровольцев с украинским правительством. И у них, и у нас четкая позиция. К тем, кто сражается под украинским флагом, за украинские вооруженные силы и защищает Украину, следует относиться как к украинским военными и военнопленным, которым полагается защита, гарантированная им международным гуманитарным правом», — сказал Клеверли, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли Лондон с Киевом и Москвой вопрос об освобождении Пиннера и Эслина.
Ранее глава британского правительства Борис Джонсон призвал российские власти «отнестись к пленным с милосердием».
18 апреля семья Пиннера распространила заявление о том, что родственники обоих британцев сотрудничают с МИД королевства, добиваясь соблюдения прав военнопленных. Родные Пиннера, попросившего Джонсона обменять его и Эслина на украинского политика Виктора Медведчука, выразили надежду на «быстрое решение», которое «позволит пленным вернуться к своим семьям».
В январе телеканал «Скай ньюс» сообщал, что Пиннер и Эслин последние 3−4 года служили в ВСУ, добровольно вступив в морскую пехоту. 48-летний Пиннер женат на гражданке Украины и проживал в Мариуполе. Ранее он проходил службу в британской армии в составе Королевского английского полка, работал в миротворческой миссии ООН в Боснии и Герцеговине.