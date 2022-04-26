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17:19 (мск), источник: ТАСС

Лондон считает попавших в плен на Украине британцев украинскими военными

ЛОНДОН, 26 апреля. /ТАСС/. Лондон и Киев считают попавших в плен в Мариуполе британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, служивших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинскими военными. Как заявил во вторник в Палате общин замглавы МИД королевства Джеймс Клеверли, российской стороне необходимо соблюдать права, имеющиеся у них как у военнопленных.

Источник: AP 2022

«Я обсуждал тему иностранных добровольцев с украинским правительством. И у них, и у нас четкая позиция. К тем, кто сражается под украинским флагом, за украинские вооруженные силы и защищает Украину, следует относиться как к украинским военными и военнопленным, которым полагается защита, гарантированная им международным гуманитарным правом», — сказал Клеверли, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли Лондон с Киевом и Москвой вопрос об освобождении Пиннера и Эслина.

Ранее глава британского правительства Борис Джонсон призвал российские власти «отнестись к пленным с милосердием».

18 апреля семья Пиннера распространила заявление о том, что родственники обоих британцев сотрудничают с МИД королевства, добиваясь соблюдения прав военнопленных. Родные Пиннера, попросившего Джонсона обменять его и Эслина на украинского политика Виктора Медведчука, выразили надежду на «быстрое решение», которое «позволит пленным вернуться к своим семьям».

В январе телеканал «Скай ньюс» сообщал, что Пиннер и Эслин последние 3−4 года служили в ВСУ, добровольно вступив в морскую пехоту. 48-летний Пиннер женат на гражданке Украины и проживал в Мариуполе. Ранее он проходил службу в британской армии в составе Королевского английского полка, работал в миротворческой миссии ООН в Боснии и Герцеговине.

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