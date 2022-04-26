В Минобороны ответили на слова о нанесении Киевом ударов британским оружием

Ранее замглавы британского военного ведомства заявил, что использование украинскими войсками предоставленных Лондоном вооружений для обстрелов объектов в России «не обязательно будет проблемой».
«Прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», — сказали в Минобороны.
Там добавили, что «находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, “не обязательно будут проблемой” при принятии Россией решений на ответные действия».
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.