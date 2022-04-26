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20:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин заявил Гутерришу, что Россия начала операцию на Украине в соответствии с уставом ООН

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем, что специальная военная операция на Украине была начата в соответствии с уставом ООН. Он подчеркнул, что признание республик ДНР и ЛНР — вынужденная мера с целью «прекращения геноцида людей».

Источник: Reuters

«После того, как власти в Киеве фактически публично устами первых лиц государства заявили о том, что они не намерены выполнять эти минские соглашения, мы вынуждены были с целью прекращения геноцида людей, которые проживают на этих территориях, признать эти государства в качестве независимых и самостоятельных», — сказал президент России. «Я повторяю еще раз — это вынужденная мера, чтобы прекратить страдания людей, проживающих на этих территориях», — повторил он.

По словам Владимира Путина, коллеги на Западе «предпочитали всего этого не замечать».

Он сказал, что после того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР, их власти обратились к нему с просьбой оказать военную помощь. «И мы в соответствии с 51 устава ООН раздела седьмого тоже вынуждены были это сделать, начав специальную военную операцию», — закончил он.

В конце марта Гуттериш призывал к деэскалации конфликта. «Нам нужна деэскалация, будь то военная деэскалация или деэскалация риторики», — комментировал он заявления президента США Джо Байдена о том, Владимир Путин больше не может оставаться у власти.

Перед православным праздником Пасхой Антониу Гутерриш призывал Россию и Украину к перемирию на четыре дня для открытия гумкоридоров в Мариуполе, Херсоне, Донецке и Луганске. Россия на перемирие не согласилась. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что переговоры России и Украины вряд ли будут результативными, если Украине продолжат поставлять оружие.

Татьяна Акиншина

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