Путин заявил Гутерришу, что Россия начала операцию на Украине в соответствии с уставом ООН

«После того, как власти в Киеве фактически публично устами первых лиц государства заявили о том, что они не намерены выполнять эти минские соглашения, мы вынуждены были с целью прекращения геноцида людей, которые проживают на этих территориях, признать эти государства в качестве независимых и самостоятельных», — сказал президент России. «Я повторяю еще раз — это вынужденная мера, чтобы прекратить страдания людей, проживающих на этих территориях», — повторил он.
По словам Владимира Путина, коллеги на Западе «предпочитали всего этого не замечать».
Он сказал, что после того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР, их власти обратились к нему с просьбой оказать военную помощь. «И мы в соответствии с 51 устава ООН раздела седьмого тоже вынуждены были это сделать, начав специальную военную операцию», — закончил он.
В конце марта Гуттериш призывал к деэскалации конфликта. «Нам нужна деэскалация, будь то военная деэскалация или деэскалация риторики», — комментировал он заявления президента США Джо Байдена о том, Владимир Путин больше не может оставаться у власти.
Перед православным праздником Пасхой Антониу Гутерриш призывал Россию и Украину к перемирию на четыре дня для открытия гумкоридоров в Мариуполе, Херсоне, Донецке и Луганске. Россия на перемирие не согласилась. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что переговоры России и Украины вряд ли будут результативными, если Украине продолжат поставлять оружие.